НБУ підвищив офіційний курс долара на 16 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня встановлений на рівні 26,64 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,645 гривень за 1 долар (+0,0088 грн). При цьому курс долара на 15 вересня становить 26,6362 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)