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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Среда 15 сентября 2021 10:24
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6400 - 26,6600 грн/доллар, евро 31,4511 - 31,4747 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3655 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 14 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,5189- 31,5426 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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