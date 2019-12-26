НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).

При этом курс доллара на 26 декабря составляет 2325,5155 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 26 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 23,29 гривен за доллар, курс в покупке до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 25,83 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 декабря справочный курс на уровне 23,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 декабря (23,27 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 23,28 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 25,83 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,99 (22,93 - 24 декабря), продажи - 23,28 (23,24 - 24 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,36 (25,31 - 24 декабря), продажи - 25,83 (25,76 - 24 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,45 - 24 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 24 декабря) грн за 10 рублей.