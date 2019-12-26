Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется возле уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 26 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 23,27 гривен за доллар, курс в покупке до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 25,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,2700 - 23,2900 грн/доллар, евро 25,8203 - 25,8379 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2700 23,2900 EUR/UAH 25,8203 25,8379 RUB/UAH 0,3766 0,3771

Напомним, 24 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2450 - 23,2550 грн/доллар, евро 25,7601 - 25,7688 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, согласно прогнозу Альпари, в начале 2020 года стоит ожидать продолжения укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.