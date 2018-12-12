Наличный курс евро снизился, доллар стабилен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс единой европейской валюты продолжают снижаться

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 декабря 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,85 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 27,97 (27,50 - 27,96 - 11 декабря), продажи 27,85 - 28,50 (27,84 - 28,50 - 11 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,72 - 11 декабря), продажи - 27,96 (27,96 - 11 декабря) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,97 - 31,77 (31,13 - 31,95 - 11 декабря), продажи 31,64 - 32,50 (31,66 - 32,25 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,34 (31,42 - 11 декабря), продажи - 31,85 (31,92 - 11 декабря) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,17 - 11 декабря), продажи - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 11 декабря) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 11 декабря), продажи 4,25 (4,25 - 11 декабря) грн за 10 рублей.