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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    12.12.2018 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2780,8135 гривень за 100 доларів (+9,497 гривень).

При цьому курс долара на 12 грудня складає 2771,3165 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 12 грудня склало 27,80 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8000 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,7124 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 31,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,96 гривень за долар, на покупці виріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 31,85 гривень за євро.

Аналітики прогнозують помірне зниження курсу долара до гривні НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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