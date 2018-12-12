НБУ повысил справочный курс доллара

Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс доллара вырос на 9 копеек

Справочное значение курса доллара на 12 декабря составило 27,80 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8000 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,7124 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,45 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,85 гривен за евро.