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Курс доллара на межбанке вырос до 27,79 грн/доллар

Новости » Финансы    12.12.2018 - 10:37
Курс доллара на межбанке вырос до 27,79 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар начал дорожать после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,4439 - 31,4555 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,7900

EUR/UAH     31,4439    31,4555

RUB/UAH     0,4176       0,4183

Курс доллара на межбанке вырос до 27,79 грн/доллар

Напомним, 11 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,70 - 27,725 грн/доллар, евро 31,4007 - 31,4262 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2771,3165 гривен за 100 долларов (-6,3659 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 27,72 грн/доллар НБУ на 12 декабря установил курс гривны на уровне 27,71 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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