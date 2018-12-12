Курс доллара на межбанке вырос до 27,79 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар начал дорожать после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,4439 - 31,4555 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,7900

EUR/UAH 31,4439 31,4555

RUB/UAH 0,4176 0,4183

Напомним, 11 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,70 - 27,725 грн/доллар, евро 31,4007 - 31,4262 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2771,3165 гривен за 100 долларов (-6,3659 гривен).