НБУ повысил официальный курс доллара на 12 октября

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на уровне 26,36 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума с марта 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3600 гривен за 1 доллар (+0,0085 грн). При этом курс доллара на 11 октября составляет 26,3515 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)