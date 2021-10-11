Межбанк открылся ростом курса доллара в начале короткой рабочей недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до минимума за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.