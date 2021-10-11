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Межбанк открылся ростом курса доллара в начале короткой рабочей недели

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 10:18
Межбанк открылся ростом курса доллара в начале короткой рабочей недели Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,5390 - 30,5680 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3683 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в начале короткой рабочей недели

Напомним, торги по доллару 8 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 30,4800- 30,5031 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до минимума за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.

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