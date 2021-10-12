НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня встановлено на рівні 26,36 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму з березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3600 гривень за 1 долар (+0,0085 грн). При цьому курс долара на 11 жовтня становить 26,3515 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)