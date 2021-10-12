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НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 жовтня

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 жовтня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня встановлено на рівні 26,36 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму з березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3600 гривень за 1 долар (+0,0085 грн). При цьому курс долара на 11 жовтня становить 26,3515 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

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