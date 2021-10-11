НБУ повысил официальный курс доллара на 11 октября

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на уровне 26,35 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3515 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 26,3314 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,48 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.