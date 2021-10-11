НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на рівні 26,35 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3515 гривень за 1 долар (+0,0201 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 26,3314 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,48 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.