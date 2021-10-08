ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Новина українською →
Украина, Пятница 08 октября 2021 10:13
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,48 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 30,4689 - 30,4867 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, торги по доллару 7 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2950 - 26,3150 грн/доллар, евро 30,3891- 30,4096 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны