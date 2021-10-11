НБУ повысил официальный курс доллара на 11 октября

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на уровне 26,35 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3515 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 26,3314 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)