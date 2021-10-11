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НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 жовтня

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 жовтня Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на рівні 26,35 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3515 гривень за 1 долар (+0,0201 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 26,3314 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,48 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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