НБУ повысил официальный курс доллара на 10 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на уровне 26,72 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7264 гривен за 1 доллар (-0,0188 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет: 26,7452 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)