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НБУ повысил официальный курс доллара на 10 сентября

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 10 сентября Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на уровне 26,72 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7264 гривен за 1 доллар (-0,0188 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет: 26,7452 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 10 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 10 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,62 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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