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Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 10:10
Курс доллара вернулся к снижению на межбанке Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7450 - 26,7650 грн/доллар, евро 31,6018 - 31,6255 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3653 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

Напомним, 8 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7550 - 26,7750 грн/доллар, евро 31,6137 - 31,6373 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,74 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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