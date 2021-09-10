НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлений на рівні 26,72 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7264 гривень за 1 долар (-0,0188 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить: 26,7452 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)