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НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 вересня

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 вересня Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлений на рівні 26,72 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7264 гривень за 1 долар (-0,0188 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить: 26,7452 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 10 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,62 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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