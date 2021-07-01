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НБУ повысил официальный курс доллара на 1 июля

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Украина, Четверг 01 июля 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 1 июля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после резкого падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 1 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 1 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне до 32,35 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.

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