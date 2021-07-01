НБУ повысил официальный курс доллара на 1 июля

Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после резкого падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)