Курс доллара упал более чем на 20 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.