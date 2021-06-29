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Курс доллара упал более чем на 20 копеек

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Вторник 29 июня 2021 16:09
Курс доллара упал более чем на 20 копеек Фото: курс доллара снизился на 22 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал более чем на 20 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Курс доллара упал более чем на 20 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.

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