НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 липня

Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлений на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після різкого падіння напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн). При цьому курс долара на 30 Червня становить 27,1763 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)