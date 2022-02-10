НБУ повысил официальный после длительного снижения

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 27,9795 гривен за 1 доллар (+0,0176 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,9619 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)