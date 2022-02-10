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НБУ підвищив офіційний після тривалого зниження

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний після тривалого зниження Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого 2022 року встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,9795 гривень за 1 долар (+0,0176 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,9619 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний після тривалого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний після тривалого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 0,5 копійок до 28,00 гривень за долар, курс в покупці до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,95 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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