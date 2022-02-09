Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 0,5 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 31,9335 - 31,9564 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.