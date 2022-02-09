ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 10:32
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 0,5 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 31,9335 - 31,9564 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, 7 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9850 - 28,0050 грн/доллар, евро 31,9224 - 31,9453 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"