Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на следующую неделю

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 2,0-2,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,99 до 28,27 грн (-2,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,68/28,70 до 28,11/28,13 грн (-2,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,59/28,89 до 28,02/28,26 грн (-2,0%/-2,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.