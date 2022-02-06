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Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на следующую неделю

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Украина, Воскресенье 06 февраля 2022 08:30
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на следующую неделю Фото: курс доллара может упасть до 27,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 2,0-2,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,99 до 28,27 грн (-2,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,68/28,70 до 28,11/28,13 грн (-2,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,59/28,89 до 28,02/28,26 грн (-2,0%/-2,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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