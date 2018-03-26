НБУ повысил курс золота до 352,57 тыс. гривен за 10 унций

Цена золота выросла на 1%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1% до 352,57 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 352574,64 грн за 10 тройских унций (+3624,26 грн или +1%);

Серебро – 4341,68 грн за 10 тройских унций (+4,58 грн);

Платина – 249522,04 грн за 10 тройских унций (-9864,01 грн);

Палладий – 258452,30 грн за 10 тройских унций (-933,75 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.