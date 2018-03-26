НБУ підвищив курс золота до 352,57 тис. гривень за 10 унцій

Ціна золота зросла на 1%

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1% до 352,57 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 352574,64 грн за 10 тройських унцій (+3624,26 грн або +1%);

Срібло – 4341,68 грн за 10 тройських унцій (+4,58 грн);

Платина – 249522,04 грн за 10 тройських унцій (-9864,01 грн);

Паладій – 258452,30 грн за 10 тройських унцій (-933,75 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.