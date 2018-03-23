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НБУ повысил курс золота до 348,95 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    23.03.2018 - 09:00
Фото: золото подорожало на 0,5% (Pixabey)
Фото: золото подорожало на 0,5% (Pixabey)

Цена золота выросла на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,5% до 348,95 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 348950,38 грн за 10 тройских унций (+1686,73 грн или +0,5%);

Серебро – 4337,10 грн за 10 тройских унций (+67,76 грн);

Платина – 248622,06 грн за 10 тройских унций (+266,86 грн);

Палладий – 259386,05 грн за 10 тройских унций (+1306,89 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 23 марта укрепил курс гривны до 26,25 грн/доллар НБУ повысил курс золота до 347,26 тыс. гривен за 10 унций
Теги: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов
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