НБУ повысил курс золота до 347,26 тыс. гривен за 10 унций

Цена золота выросла на 0,7%

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,7% до 347,26 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 347263,65 грн за 10 тройских унций (+2455,99 грн или +0,7%);

Серебро – 4269,34 грн за 10 тройских унций (-4,59 грн);

Платина – 248355,20 грн за 10 тройских унций (-3083,49 грн);

Палладий – 258079,16 грн за 10 тройских унций (-4669,01 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.