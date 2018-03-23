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НБУ підвищив курс золота до 348,95 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    23.03.2018 - 09:00
Фото: золото подорожчало на 0,5% (Pixabey)
Фото: золото подорожчало на 0,5% (Pixabey)

Ціна золота виросла на 0,5%

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,5% до 348,95 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 348950,38 грн за 10 тройських унцій (+1686,73 грн або +0,5%);

Срібло – 4337,10 грн за 10 тройських унцій (+67,76 грн);

Платина – 248622,06 грн за 10 тройських унцій (+266,86 грн);

Паладій – 259386,05 грн за 10 тройських унцій (+1306,89 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 23 березня зміцнив курс гривні до 26,25 грн/долар НБУ підвищив курс золота до 347,26 тис. гривень за 10 унцій
Теги: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов
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