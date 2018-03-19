НБУ повысил курс золота до 347,88 тыс. гривен за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,4% до 347,88 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 347884,79 грн за 10 тройских унций (+1414,17 грн или +0,4%);

Серебро – 4341,81 грн за 10 тройских унций (+1,57 грн);

Платина – 252734,00 грн за 10 тройских унций (-534,38 грн);

Палладий – 260113,09 грн за 10 тройских унций (-4452,54 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.