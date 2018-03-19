НБУ підвищив курс золота до 347,88 тис. гривень за 10 унцій

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,4% до 347,88 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 347884,79 грн за 10 тройських унцій (+1414,17 грн або +0,4%);

Срібло – 4341,81 грн за 10 тройських унцій (+1,57 грн);

Платина – 252734,00 грн за 10 тройських унцій (-534,38 грн);

Паладій – 260113,09 грн за 10 тройських унцій (-4452,54 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.