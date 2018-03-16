НБУ повысил курс золота до 346,47 тыс. гривен за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,6% до 346,47 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 346470,62 грн за 10 тройских унций (+2162,61 грн или +0,6%);

Серебро – 4340,24 грн за 10 тройских унций (+20,62 грн);

Платина – 253268,38 грн за 10 тройских унций (+1713,21 грн);

Палладий – 264565,63 грн за 10 тройских унций (+5949,58 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.