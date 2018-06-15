НБУ повысил курс золота до 342,25 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 1,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,2% до 342,25 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 342 245,46 грн за 10 тройских унций (+4093,69 грн или +1,2%);

Серебро – 4 432,44 грн за 10 тройских унций (+29,20 грн);

Платина – 235 977,10 грн за 10 тройских унций (-969,48 грн);

Палладий – 265 605,34 грн за 10 тройских унций (-2167,81 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.