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НБУ повысил курс золота до 342,25 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    15.06.2018 - 09:00
Фото: золото подорожало на 1,2%
Фото: золото подорожало на 1,2%

Золото подорожало на 1,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,2% до 342,25 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 342 245,46 грн за 10 тройских унций (+4093,69 грн или +1,2%);

Серебро – 4 432,44 грн за 10 тройских унций (+29,20 грн);

Платина – 235 977,10 грн за 10 тройских унций (-969,48 грн);

Палладий – 265 605,34 грн за 10 тройских унций (-2167,81 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 15 июня ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар В мае НБУ 6 раз сотрудничал с правоохранителями
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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