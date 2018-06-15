НБУ підвищив курс золота до 342,25 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 1,2%

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,2% до 342,25 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 342 245,46 грн за 10 тройських унцій (+4093,69 грн або +1,2%);

Срібло – 4 432,44 грн за 10 тройських унцій (+29,20 грн);

Платина – 235 977,10 грн за 10 тройських унцій (-969,48 грн);

Паладій – 265 605,34 грн за 10 тройських унцій (-2167,81 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.