НБУ понизил курс золота до 338,15 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,2% до 338,15 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 151,77 грн за 10 тройских унций (-542,11 грн или -0,2%);

Серебро – 4 403,24 грн за 10 тройских унций (+30,98 грн);

Платина – 236 946,58 грн за 10 тройских унций (+593,92 грн);

Палладий – 267 773,15 грн за 10 тройских унций (+1941,63 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.