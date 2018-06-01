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НБУ повысил курс золота до 340,50 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    01.06.2018 - 09:00
Фото: золото подорожало на 0,3% (фото из открытых источников)
Фото: золото подорожало на 0,3% (фото из открытых источников)

Золото подорожало на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,3% до 340,50 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 340 504,31 грн за 10 тройских унций (+1104,59 грн или +0,3%);

Серебро – 4 276,22 грн за 10 тройских унций (-29,66 грн);

Платина – 236 668,13 грн за 10 тройских унций (+400,34 грн);

Палладий – 255 737,41 грн за 10 тройских унций (-916,31 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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