НБУ підвищив курс золота до 340,50 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,3% до 340,50 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 340 504,31 грн за 10 тройських унцій (+1104,59 грн або +0,3%);

Срібло – 4 276,22 грн за 10 тройських унцій (-29,66 грн);

Платина – 236 668,13 грн за 10 тройських унцій (+400,34 грн);

Паладій – 255 737,41 грн за 10 тройських унцій (-916,31 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.