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НБУ понизил курс золота до 339,40 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    31.05.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,1%
Фото: золото подешевело на 0,1%

Золото подешевело на 0,1%

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,1% до 339,40 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 339 399,72 грн за 10 тройских унций (-421,57 грн или –0,1%);

Серебро – 4 305,88 грн за 10 тройских унций (-44,81 грн);

Платина – 236 267,79 грн за 10 тройских унций (-710,61 грн);

Палладий – 256 653,72 грн за 10 тройских унций (+1406,06 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 31 мая ослабил курс гривны до 26,14 грн/доллар НБУ рассчитывает на рассмотрение Радой закона "О валюте" в течение ближайшего месяца
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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