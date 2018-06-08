НБУ повысил курс золота до 339,78 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,3% до 339,78 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 339 786,91 грн за 10 тройских унций (+918,86 грн или +0,3%);

Серебро – 4 330,10 грн за 10 тройских унций (+43,40 грн);

Платина – 235 806,83 грн за 10 тройских унций (-869,59 грн);

Палладий – 263 810,52 грн за 10 тройских унций (+6372,84 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.