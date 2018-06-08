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НБУ підвищив курс золота до 339,78 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    08.06.2018 - 09:00
Фото: золото подорожчало на 0,3%
Фото: золото подорожчало на 0,3%

Золото подорожчало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,3% до 339,78 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 786,91 грн за 10 тройських унцій (+918,86 грн або +0,3%);

Срібло – 4 330,10 грн за 10 тройських унцій (+43,40 грн);

Платина – 235 806,83 грн за 10 тройських унцій (-869,59 грн);

Паладій – 263 810,52 грн за 10 тройських унцій (+6372,84 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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