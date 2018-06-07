НБУ повысил курс золота до 338,87 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,26%

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,26% до 338,87 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 868,05 грн за 10 тройских унций (+864,43 грн или +0,26%);

Серебро – 4 286,70 грн за 10 тройских унций (-13,38 грн);

Платина – 236 676,42 грн за 10 тройских унций (-298,84 грн);

Палладий – 257 437,68 грн за 10 тройских унций (-6478,48 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.