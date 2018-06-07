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НБУ підвищив курс золота до 338,87 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    07.06.2018 - 09:00
Фото: золото подорожчало на 0,25%
Фото: золото подорожчало на 0,25%

Золото подорожчало на 0,26%

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,26% до 338,87 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 868,05 грн за 10 тройських унцій (+864,43 грн або +0,26%);

Срібло – 4 286,70 грн за 10 тройських унцій (-13,38 грн);

Платина – 236 676,42 грн за 10 тройських унцій (-298,84 грн);

Паладій – 257 437,68 грн за 10 тройських унцій (-6478,48 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 7 червня послабив курс гривні до 26,16 грн/долар У НБУ очікують, що травневий рівень інфляції буде нижче прогнозованого раніше
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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