НБУ підвищив курс золота до 338,87 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,26%

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,26% до 338,87 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 868,05 грн за 10 тройських унцій (+864,43 грн або +0,26%);

Срібло – 4 286,70 грн за 10 тройських унцій (-13,38 грн);

Платина – 236 676,42 грн за 10 тройських унцій (-298,84 грн);

Паладій – 257 437,68 грн за 10 тройських унцій (-6478,48 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.