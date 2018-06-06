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НБУ понизил курс золота до 338,00 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    06.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,09%
Фото: золото подешевело на 0,09%

Золото подешевело на 0,09%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,09% до 338,00 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 003,62 грн за 10 тройских унций (-325,65 грн или -0,09%);

Серебро – 4 300,08 грн за 10 тройских унций (+9,06 грн);

Платина – 236 975,26 грн за 10 тройских унций (+995,40 грн);

Палладий – 263 916,16 грн за 10 тройских унций (+4939,37 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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