НБУ повысил курс золота до 338,69 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,2% до 338,69 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 693,88 грн за 10 тройских унций (+537,39 грн или +0,2%);

Серебро – 4 372,26 грн за 10 тройских унций (+9,79 грн);

Платина – 236 352,66 грн за 10 тройских унций (+1269,91 грн);

Палладий – 265 831,52 грн за 10 тройских унций (+1004,67 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.