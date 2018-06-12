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НБУ понизил курс золота до 338,16 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    12.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,4% (фото из открытых источников)
Фото: золото подешевело на 0,4% (фото из открытых источников)

Золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,4% до 338,16 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 156,49 грн за 10 тройских унций (-1407,83 грн или -0,4%);

Серебро – 4 362,47 грн за 10 тройских унций (-14,07 грн);

Платина – 235 082,75 грн за 10 тройских унций (-1451,81 грн);

Палладий – 264 826,85 грн за 10 тройских унций (-3594,14 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 12 июня укрепил курс гривны до 26,09 грн/доллар НБУ понизил курс золота до 339,56 тыс. гривен за 10 унций
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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