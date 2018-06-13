НБУ підвищив курс золота до 338,69 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,2% до 338,69 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 693,88 грн за 10 тройських унцій (+537,39 грн або +0,2%);

Срібло – 4 372,26 грн за 10 тройських унцій (+9,79 грн);

Платина – 236 352,66 грн за 10 тройських унцій (+1269,91 грн);

Паладій – 265 831,52 грн за 10 тройських унцій (+1004,67 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.