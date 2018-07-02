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НБУ повысил курс золота до 330,88 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    02.07.2018 - 09:00
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Золото подорожало на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,5% до 330,88 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –330 883,94 грн за 10 тройских унций (+1646,79 грн или +0,5%);

Серебро – 4 271,64 грн за 10 тройских унций (-16,84 грн);

Платина – 227 469,55 грн за 10 тройских унций (+147,55 грн);

Палладий – 247 215,17 грн за 10 тройских унций (-1320,05 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 2 июля ослабил курс гривны до 26,33 грн/доллар С 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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