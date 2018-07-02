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НБУ підвищив курс золота до 330,88 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    02.07.2018 - 09:00
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Золото подорожчало на 0,5%

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,5% до 330,88 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -330 883,94 грн за 10 тройських унцій (+1646,79 грн або +0,5%);

Срібло – 4 271,64 грн за 10 тройських унцій (-16,84 грн);

Платина – 227 469,55 грн за 10 тройських унцій (+147,55 грн);

Паладій – 247 215,17 грн за 10 тройських унцій (-1320,05 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар З 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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